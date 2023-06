Eleições 2024 | TRE-MT avalia sistemas de transmissão de dados via satélite

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) está empenhado em avaliar novas tecnologias que possam aprimorar o processo eleitoral e garantir a eficiência na totalização dos resultados. Nesta sexta-feira (02.06), foram realizados testes para comparar a capacidade de conexão da internet Starlink com o atual sistema de Serviços Móveis de Comunicação Via Satélite (SMSATs), utilizado para transmitir os dados das urnas eletrônicas instaladas em locais remotos para a sede do TRE-MT em Cuiabá.

Durante os testes, a diferença de velocidade entre os dois sistemas chamou a atenção. Enquanto os SMSATs, utilizando a tecnologia BGANs, alcançaram velocidades entre 500 e 700 kbps, o Starlink atingiu uma velocidade de aproximadamente 180 Mbps. Essa disparidade de resultados levou o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-MT, Carlos Cândido, a enfatizar a importância de uma avaliação criteriosa.

“Embora o Starlink tenha apresentado resultados de velocidade superiores, é necessário considerar outros fatores na tomada de decisão. Em experiências realizadas no Estado do Pará, verificou-se que o Starlink enfrentou dificuldades de conexão em períodos nublados, devido à distância relativamente curta dos satélites utilizados pelo sistema em comparação com os SMSATs. Além disso, o sinal dos dois sistemas trabalha em frequências diferentes, o que pode influenciar na estabilidade da conexão”, destacou.

O secretário ressaltou que é essencial avaliar até que ponto as mudanças tecnológicas podem contribuir para o processo eleitoral, sem comprometer a eficiência do sistema. “O objetivo é buscar soluções que ofereçam segurança, transparência e agilidade no envio dos dados das urnas eletrônicas, levando em consideração a confiabilidade e a disponibilidade, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso”.

O TRE-MT continuará acompanhando de perto as inovações tecnológicas, promovendo testes e avaliações para determinar quais sistemas e tecnologias são mais adequados para garantir a confiabilidade e a celeridade do processo eleitoral no estado. O foco principal é aprimorar a experiência de votação dos eleitores e fortalecer a democracia por meio de um sistema eleitoral moderno e eficiente.