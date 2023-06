Gilberto Figueiredo retorna à Secretaria de Estado de Saúde

Gilberto Figueiredo voltou a ocupar o cargo de secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) nesta segunda-feira (12). A nomeação foi publicada na edição extra do Diário Oficial.

O gestor assumiu a suplência de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso por dois meses. Durante esse período, o servidor público Juliano Melo esteve à frente da gestão da Pasta.

“Foi um período de grande aprendizado. Retorno à SES com novo gás e com mais vontade de executar os grandes projetos que estão no escopo da Secretaria. Parabenizo o secretário Juliano Melo pela condução responsável desta Pasta, que naturalmente é tão desafiadora, e agradeço ao governador Mauro Mendes por mais uma vez confiar no meu trabalho”, disse o secretário.

Gilberto Figueiredo é professor, foi vereador na Capital e secretário municipal de Educação na gestão de Mauro Mendes em Cuiabá. Ele também foi diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai-MT) e é pós-graduado em administração de serviços de saúde e em gestão estratégica avançada.

Com o retorno de Gilberto Figueiredo à SES, Juliano Melo retoma a função de secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde, na qual esteve desde 2019.

“Agradeço ao governador Mauro Mendes pela confiança. Foi uma grande honra poder ocupar o cargo de secretário estadual de Saúde, que é tão desafiador. Deixo esse posto com a certeza de que me dediquei ao máximo e com mais bagagem para me dedicar à secretaria adjunta de Atenção e Vigilância à Saúde”, agradeceu Juliano.

Durante esses dois meses, a Secretaria Adjunta foi conduzida pelo servidor público Oberdan Lira.