Jogos escolares de xadrez tem número recorde de competidores

Os Jogos Escolares Estudantis continuam acontecendo em Rondonópolis e nesta quinta-feira (31) foi a vez das disputas de xadrez. A quadra do ginásio Marechal Rondon foi transformada e adaptada para receber os alunos que esse ano alcançaram número de recorde 140 inscritos.

Com olhares atentos aos movimentos das peças, cada enxadrista disputou as melhores jogadas nas categorias A, com alunos de 15 a 17 anos e categoria B que integra os alunos que estão com idade entre 12 e 14 anos. Escolas da rede pública e também da rede privada estão sendo representadas por seus alunos nos jogos.

A premiação vai agraciar os melhores enxadristas que estão jogando o chamado xadrez pensado, que tem o controle de tempo mais longo e também o chamado xadrez blitz, cujo tempo das jogadas entre os jogadores é curto, geralmente de 3 minutos.

A secretária de Esporte e Lazer do município, Suzan Meire, ficou animada com o número de alunos inscritos e destacou o apoio dos professores das escolas públicas e particulares por apoiarem a modalidade e inscrever seus alunos também nas modalidades individuais do jogos. Suzan aproveitou para agradecer o apoio da Secretaria de Educação com viabilizou o transporte de alunos.

O município conta com a parceira e apoio da Associação Rondonopolitana de Xadrez – Rio Vermelho que estão fazendo a chancela das disputas que devem terminar até amanhã. Os Jogos Escolares seguem ainda com as modalidades de tênis de mesa, judô, vôlei de areia e badminton.