Mato Grosso vai investir R$ 17,9 mi para alavancar pecuária leiteira

O governo de Mato Grosso vai investir R$ 17,9 milhões em programa de melhoramento genético de novilhas prenhez no estado. A iniciativa está sendo executada pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) através do Mato Grosso Produtivo Leite.

Valor de investimento será aplicado na aquisição de novilhas Girolando meio-sangue, com prenhez confirmada entre quatro e oito meses. Terá o embrião sexado fêmea da mesma raça, resultado da tecnologia de fertilização In Vitro/FIV e da transferência de embriões.

Podem se inscrever no programa, associações e cooperativas ligadas à cadeia leiteira de Mato Grosso, que apresentem condições de aportar, como contrapartida, de 100% do investimento feito pelo estado. Além disso, as instituições selecionadas precisam ter condições de desenvolver e executar o processo de logística e distribuição das novilhas.

A secretária da Seaf, Teté Bezerra, destaca que esse investimento possibilita que os produtores tenham resultados imediatos no aumento de produção e na qualidade do leite. Ressalta também que o programa tem como meta, aumentar a produção no estado.

“Esse gado, com essa genética e especificações, vai trazer um impacto positivo para toda a pecuária de leite. O Governo de Mato Grosso está atuando para fortalecer a cadeia do leite e transformá-la em uma das mais produtivas do País com investimentos, levando assistência técnica e multiplicando conhecimento”, frisa.

Saiba como participar

No total, dez instituições serão selecionadas para participar do programa. As inscrições devem ser feitas até dia 04 de julho de 2023 por e-mail, para o endereço eletrônico [email protected], ou pessoalmente, com a proposta entregue em envelope lacrado na sede da Seaf, em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 17h). As propostas devem ser entregues em conformidade com o edital de chamamento público.

Confira todas as informações sobre como participar, pelo edital disponível em formato digital no site da Seaf (clique aqui para acessar o edital) ou para ser retirado pessoalmente em horário comercial, na sede da secretaria. O documento também pode ser solicitado pelos e-mails:[email protected] ou [email protected].