Acusado de estuprar grávida durante o parto, anestesista preso passa em vestibular

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso sob a acusação de ter estuprado uma grávida durante o parto, passou no vestibular da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

A universidade confirmou, nesta quarta-feira (17), que o detendo foi aprovado na 12ª posição para o curso de Turismo, no campus do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 2023, Giovanni participou do exame voltado por detentos e fiscalizado pelo Desipe (Departamento do Sistema Penitenciário).

Segundo a Uerj, o ingresso de Giovanni na universidade depende da autorização da Justiça, apesar de ele ter sido aprovado no vestibular.

“Pessoas em privação de liberdade em regime fechado que realizam o vestibular, mesmo que classificados, não são autorizados a realizar matrícula e frequentar as aulas, que são presenciais na Uerj, exceto se obtiverem uma decisão judicial para tal finalidade”, explicou.

Giovanni Quintella Bezerra permanece preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, e teve o registro profissional cassado em definitivo pelo Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro).