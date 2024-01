Carro pega fogo após condutor bater veículo em poste na Vila Mariana

Um carro Celta pegou fogo, na manhã deste domingo (21), na avenida Presidente Costa e Silva, na Vila Mariana, após o condutor bater o veículo em um poste, em Rondonópolis-MT. Três pessoas ficaram feridas, um jovem de 18 anos e dois adolescentes de 16 anos.

Conforme informações, o condutor seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um poste. Com a força do impacto o carro começou a pegar fogo.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros compareceram no local e controlaram o fogo.

As três vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Regional.