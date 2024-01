Criminoso que cortou cabeça de vítima ainda viva é preso pela Polícia Civil em MT

Policiais da Divisão de Homicídios da Delegacia de Sorriso prenderam na manhã desta quarta-feira (31) o autor de um dos homicídios ocorridos neste mês na cidade, em que a vítima teve a cabeça decepada.

Partes do corpo de Eleandro Brandino, 27 anos, foram encontradas no dia 18 de janeiro, enterradas em pontos diferentes, em uma área aos fundos de uma concessionária de veículos de Sorriso. A perícia da Politec foi acionada no local e junto com os policiais civis removeu a vítima para realização de exame de necropsia.

O crime foi filmado e cometido com requintes de crueldade. A vítima teve a cabeça cortada ainda viva e depois enterrada em pontos diferentes no mesmo terreno.

A partir da identificação do autor do bárbaro crime, a equipe de investigação continuou com as diligências para localizá-lo e, nesta quarta-feira, os policiais obtiveram a informação que o criminoso estava em um bar usado por garotas de programa. O autor do homicídio foi encontrado, escondido, em um dos quartos do local, onde estava vendendo entorpecentes.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Sorriso, onde será formalizado o mandado de prisão e depois irá para a unidade prisional do município.