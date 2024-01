Desconfiada de traição, mulher esfaqueia o marido no André Maggi

Uma mulher de 44 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após esfaquear o marido de 49 anos, nesta terça-feira (9), em uma residência no bairro André Maggi, em Rondonópolis- MT.

O homem disse para a PM que a esposa foi tirar satisfação sobre uma suposta traição,

momento em que começaram uma discussão. Ainda conforme informações, a mulher pegou o celular do esposo e trancou a porta do cômodo com a chave. Quando o homem tentou sair do quarto, a mulher pegou uma faca de serra e desferiu um golpe na direção do pescoço do esposo. Ele desviou e o golpe acertou o ombro dele.

A equipe do SAMU foi acionada e o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento.

A mulher foi detida pela PM e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Ela também estava com um ferimento no peito esquerdo e disse aos policiais que havia sido agredida pelo esposo.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.