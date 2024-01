Dois morrem e casal fica ferido após disparos de arma de fogo em Juscimeira

Dois homens identificados como Jhonatan Matheus Radica da Costa, 25 anos e Wagner Alves da Silva, 27 anos morreram, na noite desta quinta-feira (25), na Vila Xavier, em Juscimeira-MT. Eles foram atingidos por vários disparos de arma de fogo. Outras duas vítimas sendo um jovem de 27 anos e uma mulher de 25 anos ficaram feridas. Uma das vítimas foi atingida por dois tiros na região da coluna e lombar e outra com um tiro no rosto.

Conforme informações, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e quando os policiais chegaram no local encontraram os dois homens caídos no chão, sem sinais vitais, com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo.

O local foi isolado e as equipes da Polícia Civil e Politec foram acionadas.

Testemunhas disseram para a guarnição que mais duas vítimas também foram atingidas por disparos de arma de fogo e haviam sido encaminhas para o Hospital Municipal.

A PM foi até o Hospital, onde recebeu a informação de que as vítimas alvejadas haviam sido transferidas para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Diante dos fatos foi feito diligências para encontrar o suspeito, porém sem êxito. O caso foi registrado e segue sendo investigado.