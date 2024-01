Homem é preso com quatro tabletes de pasta base de cocaína

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar de Cáceres por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (02). No flagrante, os militares apreenderam quatro tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Por volta de 13h15, a equipe do 6º Batalhão de PM recebeu denúncias sobre um homem circulando com drogas, pelo município. De acordo com as informações, o suspeito estaria transitando em uma motocicleta, pelo bairro Lobo.

As equipes policiais iniciaram diligências e encontraram o suspeito com as mesmas características informadas. Em abordagem, foi identificada uma mochila contendo dois tabletes de drogas. Na sequência, o homem informou que teria mais dois tabletes do mesmo entorpecentes guardados em sua residência.

Os militares foram ao local, apreenderam o material e deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a Delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.