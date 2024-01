Mais de 2,8 mil vagas de emprego são disponibilizadas pelo Sine nesta semana

Mato Grosso tem 2.824 oportunidades de emprego oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc), nesta semana. Entre as vagas estão as de operador de empilhadeira, classificador de grãos e consultor de vendas.

O Sine possui 34 postos de atendimento instalados em 31 municípios mato-grossenses.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 163 novas vagas, entre elas 30 vagas para coletor de lixo, 25 vagas para agente de vendas de serviços, 24 vagas para auxiliar de limpeza, 11 vagas para auxiliar de linha de produção, oito vagas para motorista carreteiro, seis vagas para ajudante de obras, seis vagas para operador de caixa, cinco vagas para técnico em eletromecânica, quatro vagas para garçom, três vagas para caseiro, três vagas para recepcionista atendente, duas vagas para operador de empilhadeira, duas vagas para técnico de controle de qualidade e uma vaga para montador de vidros.

Também são ofertadas 40 vagas para Pessoas com deficiência (PCD), nas áreas de auxiliar de limpeza, auxiliar de armazenamento, auxiliar de lavanderia, auxiliar de linha de produção, coletor de lixo, empacotador a mão e operador de caixa.

O município de Diamantino conta com 543 vagas nesta semana. Dentre as oportunidades estão: 150 vagas para cortador de carne em matadouro, 100 vagas para desossador, 19 vagas para oficial de servilço gerais na manutenção de edificações, 10 vagas para classificador de grãos, 10 vagas para operador de empilhadeira, seis vagas para trabalhador rural, três vagas para vigia noturno, três vagas para cozinheiro, uma vagas para ajudante de motorista, uma vaga para lubrificador industrial, uma vaga para cuidador de idosos e uma vaga para motofrentista. Somente para operador de procersso de produção são 200 vagas.

Em Nova Mutum, 338 vagas são disponibilizadas, dentre elas 300 para operador de processo de produção, 18 vagas para atendente de lanchonete, 10 vagas para consultor de vendas, duas vagas para operador de secador (produtos agrícolas), uma vaga para cabeleireiro masculino, uma vagas para analista de marketing e uma vaga para zelador.

A unidade de Sapezal também contabiliza 275 postos e trabalho disponíveis no Sine-MT. Entre as oportunidades estão 72 vagas para operdor de máquina agrícola, 45 vagas para trabalhador agropecuário, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, 14 vagas para auxiliar administrativo, 13 vagas para trabalhador volante da agricultura, sete vagas para ajudante de serviço de aplicação de produtos agroquímicos, cinco vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, duas vagas para digitador, duas vagas para borracheiro, duas vagas para analista contábil, uma vaga para contador e uma vaga para cozinheiro geral.

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas. Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas no portal Emprega Brasil.