Ovos | Maior oferta pode pressionar cotações em 2024

Pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) apontam que, em 2024, as cotações dos ovos podem ser pressionadas pela maior oferta da proteína. Isso difere do cenário observado no último ano, em que houve altas consecutivas e recordes de preços.

Segundo estimativas realizadas pelo centro de pesquisas, a produção brasileira de ovos deve aumentar 3,1% em relação a 2023, atingindo 45 bilhões de unidades, enquanto o consumo deve crescer menos, 1,5%.

O maior volume, por sua vez, seria favorecido pelos ganhos no poder de compra de avicultores de postura frente aos principais insumos da atividade (milho e farelo de soja).

Ao mesmo tempo, alguns fatores preocupam o setor de avicultura de postura nacional: a potencial crise sanitária ocasionada pelos casos de gripe aviária, o clima adverso por conta do El Niño e as instabilidades no cenário macroeconômico mundial.