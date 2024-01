Pai é preso por estupro de vulnerável de filhas de 11 e 7 anos em MT

Um homem de 41 anos, suspeito de estupro de vulnerável praticado contra suas próprias filhas, de 11 e 7 anos de idade, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (16), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDMCI) de Cáceres.

A ação integra a Operação Monstrum Domi (monstro em casa), deflagrada pela DEDMCI Cáceres, para combate aos crimes sexuais praticados no âmbito familiar no município.

As investigações que levaram a prisão do suspeito iniciaram no final do mês de novembro, quando a mãe das crianças procurou a delegacia para denunciar os fatos.

Segundo as apurações, o pai das menores iniciou os abusos com toques nas partes íntimas das vítimas e com passar do tempo foi evoluindo, chegando a tentar praticar a conjunção carnal com a filha de 11 anos, que contou para a mãe sobre os fatos.

Diante das evidências, a delegada titular da DEDMCI Paula Gomes Araújo, representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta terça-feira (16), pelos policiais da especializada.

Após o cumprimento da ordem judicial e demais formalidades legais, o suspeito foi conduzido à Cadeia Pública de Cáceres, onde aguardará a designação da audiência de custódia.

Segundo a delegada, a operação com foco no combate aos crimes sexuais, especialmente praticados contra crianças e adolescentes ocorrerá de forma constante, buscando a proteção das vítimas e a responsabilização dos investigados.

“A Delegacia da Mulher de Cáceres está empenhada na repressão aos crimes de violência sexual infantil, que na maioria das vezes ocorrem dentro de casa, onde as vítimas deveriam estar protegidas”, disse a delegada.