Prefeitura revela investimentos de mais de R$ 70 milhões em áreas de esporte e lazer em toda a cidade

Promover qualidade de vida e cidadania tem sido o objetivo da atual gestão municipal de Rondonópolis, que tem investido fortemente em educação, saúde, transporte, moradia, regularização fundiária, qualificação profissional e também no esporte e lazer para a população, oportunizando lhes cidadania e qualidade de vida, onde mais de 40 espaços de lazer já foram criados e entregues à população.

E na manhã desta quinta-feira (25), o prefeito José Carlos do Pátio, que não tem se furtado em oferecer espaços públicos para lazer de qualidade à sua gente, revelou durante uma reunião no auditório da prefeitura com diversas lideranças comunitárias, presidentes de associações de moradores e vereadores, um conjunto de investimentos em obras públicas “em execução e praticamente finalizadas e ainda outras novas obras sendo iniciadas e, a executar nas áreas de esporte e lazer, da ordem de R$ 77.330.260,51.

Esse montante, segundo a gestão, compreende investimentos em construção e obras em execução/finalização que juntas, somam R$ 49.184.220,99. Bem como outros R$ 28.146.039,52 que integram as “novas obras” já licitadas, e ainda os projetos que se encontram sendo finalizados, e que seguirão para licitação.

Então, para fechar o círculo de atenção social às comunidades, a gestão municipal reforça agora o programa de governo com políticas de resultados aplicados em projetos sociais que fazem os resultados chegarem até as portas das pessoas nas comunidades através de novas praças, novos espaços de lazer; miniestádios, centros comunitários, e campos de futebol entre outros. Lembrando que atualmente, quase todos os bairros da cidade tem uma praça ou um espaço de lazer a disposição das comunidades.

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Dentre os projetos em execução na secretaria municipal de Esportes e Lazer (Smel), estão: construção da praça da vila Canaã que já está com 94% das obras concluídas; a construção de área de lazer no Jardim Ebenezer que já se encontra com 98% concluído, e finalizando limpezas no local e aguardando apenas marcar a inauguração.

Tem ainda investimentos na zona rural, como a construção de uma área de lazer, bem como o “Baito”, um salão de eventos religiosos da Aldeia Tadarimana, e, ainda a construção da área de lazer com Centro comunitário na Vila Naboreiro.

Na cidade, mais investimentos em qualidade de vida, como as construções do miniestádio Cidade Salmen que já conta com 65% de sua obra concluída, e ainda a ampliação do campo da Vila Mamede e o campo society com grama sintética do Jardim Gramado.

Os residenciais Sitio Farias e João Antônio Fagundes, também estão recebendo obras de praças e áreas de lazer, cujo andamento já passa dos 50%. Todas estas citadas obras perfazem um volume de investimentos públicos da ordem de R$ 24.772.472,60.

OBRAS EM EXECUÇÃO

Dentre as várias obras em execução, pelo menos quatro delas sob a responsabilidade da Sinfra, e avaliadas em R$ 10.061.475,33 estão: a construção da praça setor rodoviário (Unemat); A ampliação da área de lazer do IFMT; a revitalização do canal do Jd. Ipanema e, a construção do Bosque do Córrego Queixada. E ainda, dentro do cronograma de obras novas, estão a construção do Parque no bairro Alfredo de Castro, localizado na avenida Pedro de Lara, bem como a construção remanescente do Parque Encontro das Águas – Lamartine da Nóbrega cujos investimentos somam R$ 5.083.460,83.

SEMPRAS

A secretaria de Promoção e Assistência Social (Sempras), também está sendo beneficiada com obras nas áreas do esporte e lazer da ordem de R$ 9.196.844,78, como a construção do complexo social Padre Lothar, a construção do Centro de Serviço e Fortalecimento de Vínculo no residencial Alfredo de Castro, e ainda a reforma da Vila Olímpica.

NOVOS CONTRATOS

Já os novos contratos, cujas 07 (sete) obras se encontram em fase inicial, somam cerca de R$ 5.812.350,68 em investimentos públicos. São elas: construção de playground do Parque das Mangueiras; construção da área de lazer bairro Jardim Padre Rodolfo; construção de 04 áreas de lazer no bairro Cidade de Deus, nas praças – 01, 02, 03 e 04. bem como construção de áreas de lazer nos residenciais: loteamento Padre João Bosco Burnier e, construção da segunda etapa da área de lazer do Jardim Reis.

PROCESSOS PARA LICITAÇÃO

Completando os R$ 77,33 milhões de investimentos em esporte e lazer, a prefeitura por intermédio da Sinfra, já conta com pelo menos mais oito (08) projetos sendo finalizados para serem encaminhados à licitação. São eles: ampliação da praça do Colina Verde; ampliação da área de lazer do Jardim Rivera; construção da área de lazer no loteamento Jardim Magnólia; construção da área de lazer Parque São Jorge; instalação de uma academia no Assentamento Chico Mendes; reforma do vestiário e o gramado do estádio Luthero Lopes, enquanto o projeto da iluminação será licitado dia 31/01.

Mas o compromisso da gestão não para por aí: pelo menos outros cinco projetos de construção de áreas e espaços de lazer também estão sendo elaborados na Sinfra. São eles: a construção da área de lazer no bairro Vila Rica; construção do Parque do Jardim Liberdade; Construção e ampliação da Academia e Play Ground do bairro Jd. Itapuã; ampliação da segunda etapa do Clube Ipê e, a academia do Residencial José Sobrinho.

IRRIGAÇÃO

Todavia, atendendo a demanda da comunidade esportiva da cidade o prefeito autorizou a secretaria de Infraestrutura (Sinfra) a confeccionar os projetos de irrigação dos campos de futebol da cidade, os quais já estão concluídos e aguardam autorização para encaminhamento da licitação.

Conforme a Sinfra já está trabalhando nos projetos que vão atender aos campos da: Vila Mineira; os miniestádios: do Jardim Iguaçu e Mané Garrincha; os campos do: Jd. Reis; Nossa Senhora do Amparo, João de Barro; Jardim Atlântico, da Praça do Conjunto São José e, da Praça Rosa Bororo.

Resumindo, a prefeitura estratifica os investimentos da seguinte forma: Obras em Execução/finalização: R$ 49.184.220,99; Obras Novas sendo iniciadas: R$ 11.813.977,64 e por fim, Obras (projetos em execução para licitação): R$ 16.332.061,88; totalizando os R$ 77.330.260,51.

Ressaltando que a reunião contou ainda com a presença da prefeita de Cáceres (MT) Eliene Liberato Dias (PSB), que veio a Rondonópolis para consultar o diretor do Sanear Paulo José Correia, e se informar mais sobre o novo sistema de biorremediação implantado para tratamento do esgoto coletado em Rondonópolis, para implantá-lo em sua cidade.