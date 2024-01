Saiba quais são as 10 séries mais aguardadas de 2024

Em 2024, os amantes de séries podem esperar uma enxurrada de novidades. Uma variedade de produções bastante esperadas está agendada para estrear nos próximos 12 meses.

De enredos envolventes até mistérios intrigantes, plataformas como HBO Max, Apple TV+, Netflix, Prime Video e outras estão preparadas para oferecer surpresas emocionantes.

Veja a lista com 10 estreias em 2024:

‘Masters of the Air’ (26 de janeiro, Apple TV+)

Sob a produção de Tom Hanks e Steven Spielberg, ‘Masters of the Air’ conta a história dos aviadores do 100th Bomb Group da Segunda Guerra Mundia

Com nove episódios, a minissérie estrelada por Austin Butler promete uma imersão completa na coragem, nas perdas e nos triunfos desses heróis de guerra.

2. ‘Sr. & Sra. Smith’ (2 de fevereiro, Prime Video)

Na série, Donald Glover e Maya Erskine dão vida a dois solitários que se transformam em espiões, enfrentando missões perigosas e um casamento de fachada.

Com uma trama cheia de ação e humor, a história destaca a dinâmica do casal enquanto eles lidam com identidades secretas. A série conta com a participação especial do ator brasileiro Wagner Moura.

3. ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’ (22 de fevereiro, Netflix)

A famosa série de animação ‘Avatar: A Lenda de Aang’ (2005) ganha nova vida em uma adaptação única em live-action na Netflix. Dirigida por Albert Kim, ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’ promete capturar a essência da série original da Nickelodeon.

4. ‘Fallout’ – (12 de abril, Prime Video)

Adaptada do icônico jogo de videogame, ‘Fallout’ mergulha em um mundo pós-apocalíptico onde a sobrevivência é a chave.

200 anos após a catástrofe, os habitantes dos abrigos radioativos emergem em uma paisagem desolada, descobrindo um universo complexo e violento. Com os criadores de Westworld, a série é estrelada por Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten.

5. ‘O Regime’ – (3 de março, HBO)

Kate Winslet estrela ‘O Regime’, uma minissérie da HBO que explora a vida da líder de uma nação fictícia. Enfrentando múltiplas crises, a personagem tece uma rede envolvente de mentiras com reviravoltas emocionantes!

6. ‘Bridgerton’ – 3ª temporada (16 de maio, Netflix)

A tão esperada terceira temporada de Bridgerton continua sua saga romântica na Netflix em 2024.

Dessa vez, o foco estará no romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). A nova temporada será lançada em duas partes, em 16 de maio e depois em 13 de junho.

7. ‘Pinguim’ – (sem data confirmada, HBO Max)

Adentrando o universo de ‘The Batman’ (2022), a série ‘Pinguim’ tem como protagonista o vilão interpretado por Colin Farrell.

Sob a direção de Craig Zobel e com Lauren LeFranc como showrunner, a obra promete uma imersão nas origens e motivações desse empresário do crime.

8. ‘House of the Dragon’ – 2ª temporada (sem data definida, HBO)

A saga dos Targaryen prossegue na segunda temporada de ‘House of the Dragon’, que se concentra na Guerra Civil Targaryen.

Novos personagens entram em cena, explorando temas como legitimidade e os desafios encarados pelos bastardos Targaryen.

A série que se passa no mesmo universo de ‘Game of Thrones’ foi um sucesso de audiência em seu primeiro ano de lançamento.

9. ‘O Urso’ – 3ª temporada (sem data definida, Hulu)

A terceira temporada de ‘O Urso’ está a caminho, trazendo o protagonista para lidar com os desafios da cozinha de um novo restaurante.

Prevista para estrear em 2024, embora sem data oficial, a produção deverá continuar sendo exibida no Brasil pela Star+.

10. ‘The Boys’ – 4ª Temporada (sem data definida, Prime Video)

A tão esperada quarta temporada de ‘The Boys’ trará à tona os desdobramentos da primeira temporada de Gen V.

O estado de saúde de Billy Bruto, o julgamento do Capitão Pátria e muitas revelações chocantes que aguardam os fãs em 2024.