Thiago Silva discorda de liminar que mantém a alteração do traçado e diz que Procuradoria da AL vai recorrer

O deputado Thiago Silva (MDB) afirmou que discorda da liminar concedida pela desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Maria Helena Bezerra, em que suspende o Decreto Legislativo n.° 74/2024 que sustava os efeitos da licença ambiental do novo traçado da Ferrovia emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Ele conversou com o presidente Eduardo Botelho e solicitou que a Procuradoria da Assembleia Legislativa recorra da decisão judicial.

Thiago informou que faltou, por parte da empresa Rumo e da Sema, uma discussão clara, transparente e participativa para ouvir os anseios da comunidade local que poderá ser impactada com a alteração do traçado dos trilhos ferroviários. “Acredito que decisão da liminar considerou somente um lado, o da empresa, e não levou em conta os impactos sociais que serão causados à população do bairro por onde o trilho irá passar. A Assembleia representa a população e vamos continuar defendendo os interesses da população que será impactada com os trilhos”, afirmou o parlamentar.

De acordo com Thiago Silva, o poder econômico não pode sobrepor os interesses coletivos da população. “Nós vamos tentar de todas as formas impedir que o trilho passe pelo perímetro urbano de Rondonópolis, trazendo impactos negativos para a população de bairros como o Maria Amélia”, finalizou.