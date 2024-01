Trabalhador morre após cair em fosso de tritura de algodão

Um trabalhador identificado como Jailson Lima, 40 anos, morreu após um acidente de trabalho, na madrugada desta sexta-feira (12), em uma empresa no Distrito Industrial, em Primavera do Leste-MT. Ele caiu no fosso de uma indústria de algodão.

Conforme informações, o trabalhador foi verificar o mal funcionamento de uma máquina quando se desequilibrou e caiu no fosso que faz a tritura do algodão.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas pelos funcionários por volta de 5h50.

Jailson foi encontrado preso na moega de rosca da máquina.

A morte foi constatada pela equipe médica.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e da Politec para a realização da perícia.

Após a realização da perícia, a guarnição efetuou a retirada da vítima da máquina.

Jailson Lima era natural de Colinas-MA. O corpo foi entregue a POLITEC.