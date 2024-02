Adolescente de 14 anos passa mal na escola após ingerir bebida alcoolica e comerciante acaba preso por vender bebida

Um comerciante foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Várzea Grande-MT, na manhã desta quarta-feira (21), por vender bebida alcoólica a uma adolescente de 14 anos. A garota passou mal na unidade de ensino após ingerir bebida alcoólica e teve vômitos e tontura.

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso foi comunicada pela direção da escola onde a adolescente estuda, acompanhada da menor e da mãe dela. Ouvida em escuta especializada, a menor confirmou que comprou a cachaça do idoso.

A equipe de investigação foi até o mercado e conduziu o comerciante, de 64 anos, que confessou a conduta criminosa e disse que vendeu a bebida, mesmo verificando que a menor estava utilizando uniforme escolar.

A delegada Mariel Antonini Dias autuou o idoso em flagrante pelo crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente – vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica a criança ou a adolescente.