Confira alguns projetos regionais em desenvolvimento para a Max

A Warner Bros Discovery prepara o lançamento da Max a América Latina na próxima semana no dia 27. Enquanto o layout e usabilidade do site e do app devem mudar, assim como o logo que sai do roxo e parte para o azul, o investimento em conteúdo também deve ganhar um novo foco.

É a aposta em conteúdo regional. Afinal, a região é a primeira a receber a Max depois dos EUA no ano passado.

Warner Bros Discovery anuncia lista de novas produções nacionais em desenvolvimento, confira:

Séries

Como água para chocolate

Baseada no livro de Laura Esquivel, a história acompanha dois jovens perdidamente apaixonados que têm que se separar por decisão da mãe da moça. Entre cheiros e sabores da comida mexicana, o sofrimento acaba sendo enorme e prolongado, afirma a sinopse.

A atriz Salma Hayek está na produção da atração.

Cidade de Deus

A atração já anunciada é um spin-off do longa dos anos 2000 e vai se passar 20 anos depois dos eventos vistos no filme de Fernando Meirelles.

Sin querer queriendo (HBO Max desenvolve série sobre Roberto Gómez Bolaños)

A também já anunciada atração será inspirada na vida Roberto Gómez Bolaños que marcou as tardes brasileiras nos anos 90 como Chaves e Chapolin.

Margarita

A série argentina é descrita como spin-off feita para os fãs de Floricienta da autora Cris Morena.

Programação infantil

Frankelda and the Book of Spooks

Filme mexicano feito em animação stop motion

Rey Misterio

Mini Beat Power Rockers

Adult Swim com animação para adultos

Sociedade da virtude