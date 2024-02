Homem mata cunhado para vingar irmã que foi presa após discussão

Um homem de 43 anos, identificado como José Neres Alvares, foi morto a tiros na noite do último domingo (4), em Nova Ubiratã-MT. O suspeito de ter cometido o crime é o cunhado da vítima, um homem de 47 anos, que fugiu após atirar. Segundo informações do boletim de ocorrência, pouco antes de ser morto, José teve um desentendimento com a esposa, que utilizou uma faca para atacá-lo.

A mulher de 43 anos foi presa pela Polícia Militar após a agressão. Enquanto era levada à delegacia, ela chegou a ameaçar o companheiro e disse que iria matá-lo quando saísse da prisão.

Enquanto o caso era registrado na delegacia, os militares receberam a informação de que um homem tinha sido atingido por tiros. José Neres Alvares foi encontrado dentro do próprio veículo e uma equipe de emergência confirmou o óbito.

Segundo testemunhas, o irmão da mulher teria perseguido José com um carro e teria feito os disparos de arma de fogo.