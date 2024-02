Idoso encontra R$ 60 mil em pote de sorvete enterrado no quintal de casa

O idoso aposentado encontrou R$ 60 mil dentro de um pote de sorvete enterrado no quintal de casa, no último sábado (17), em Palmas, Tocantins.

O homem, que não foi identificado, estava limpando o jardim da residência que havia comprado para filha. A compra do imóvel acontece em agosto de 2023. Durante a visita, o aposentado decidiu carpinar o local quando encontrou a quantia.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso reparou um saco plástico preso na terra. O material estava preso a um recipiente recheado com notas de R$ 100.

O aposentado ligou para a polícia e informou o ocorrido. Os agentes foram até o local e recolheram o dinheiro para fazer uma perícia. A Polícia Federal também foi até a casa para fazer uma vistoria no imóvel.

Até o momento, a origem do dinheiro é desconhecida.

Antigos moradores

Conforme a Polícia Civil do Tocantins e o advogado do idosos, a antiga dona da casa é Inêz Piva de Santana, mãe do de Afonso Piva, ex-secretário de Estado de Saúde do município.

Em agosto do ano passado, Piva foi afastado por cargo após ser alvo de operação da PF suspeito de participar da compra de 4 milhões de seringas para hospitais públicos.