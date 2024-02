Mais de 5.500 pessoas morreram nas rodovias federais em 2023, maior número em seis anos

O número de mortos em acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras em 2023 foi o maior dos últimos seis anos, aponta levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A soma de vidas perdidas chegou a 5.621, o que representa um aumento de 3,34% em relação ao registrado em 2022.

O total de acidentes também subiu: foi de 64.547 para 67.658 — alta de 4,82% em relação ao ano passado. A quantidade de feridos aumentou 7,33% em comparação a 2022: passou de 72.971 para 78.322.

O estado que registrou mais acidentes em 2023 foi Minas Gerais — foram 8.988 somente nas estradas federais. Em seguida, aparecem Santa Catarina, com 7.791 registros, e Paraná, com 7.085 batidas. Os menores números absolutos de acidentes foram registrados no Amazonas (105), no Amapá (144), em Roraima (144) e no Acre (225).

Prevenção de acidentes

O coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Jeferson Almeida, alerta que “os acidentes nas estradas ocorrem, na maioria das vezes, por alta velocidade, ultrapassagens irregulares e falta de atenção humana, e são agravados por fatores como a falta de cinto de segurança e o uso do capacete para motociclistas”.

O policial rodoviário federal dá dicas para evitar acidentes, principalmente, em períodos de estradas cheias, como o Carnaval. “Pedimos ao motorista que ele tenha bastante cuidado e atenção ao trafegar pelas rodovias. Respeite a sinalização, mantenha distância do veículo que vai na frente e tenha sempre uma conduta que mostre preocupação com o bem-estar dele e das pessoas que trafegam próximas.”

Almeida ressalta que o motorista parado em blitz deve manter a calma e parar o automóvel de imediato. “Se está com o veículo irregular, o correto é não pegar a estrada. Caso pegue a estrada com alguma irregularidade de trânsito e for abordado, deve parar imediatamente, porque, se não para, coloca em risco a vida dele e dos policiais envolvidos, que precisam dar início a uma abordagem diferenciada”, avisa.

O agente da PRF alerta para o perigo da mistura de direção e bebida. “Se a pessoa sair para beber, deve deixar o carro em casa. Não pode sair para consumir bebida alcoólica dirigindo de forma alguma”.

Segundo ele, é preciso ao menos “uma boa noite de sono” para o organismo se recuperar quando há ingestão de bebida alcoólica. “O tempo necessário para o corpo se recuperar do álcool varia de pessoa para pessoa, depende do organismo, da massa corporal, mas recomendamos que a pessoa descanse, se hidrate e durma bem antes de pegar o volante”, diz Almeida.

Conservação das rodovias

O Brasil tem 67.612 km de estradas federais, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2023. O levantamento mostra que 37,1% da extensão da malha federal estão em estado de conservação bom ou ótimo, e que 62,9% das estradas estão em estado regular, ruim ou péssimo.