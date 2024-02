O motorista de um Citroen C3 bateu o veículo em um poste de energia e depois capotou o carro na rua Sanga, bairro Poncho Verde, na madrugada desta terça-feira (13), em Primavera do Leste-MT.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Primavera, com a força do impacto o veículo ficou praticamente destruído. Já o condutor teve escoriações na região da boca.

A concessionária de energia que atua em Primavera do Leste já foi informada para que possa fazer a troca do poste e a manutenção no local.