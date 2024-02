Secretaria de Saúde realiza vacinação contra a Covid neste sábado (3) em Rondonópolis

Sábado é dia de vacinação contra Covid para os moradores de Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aproveita a data para também oferecer todas as vacinas a quem estiver com alguma delas desatualizada. A Saúde lembra aos pais que esta é uma oportunidade para realizar a atualização vacinal das crianças.

“Destacamos o primeiro sábado de fevereiro para realizar a vacinação contra o coronavírus, porque a Secretaria de Saúde está preocupada com o aumento de casos na cidade. E a única maneira eficaz de evitar as formas graves da doença é tomando o imunizante”, salienta a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica da SMS, Noeny Pereira de Sousa. Ela ainda frisa: “Estaremos ofertando os imunizantes do calendário de vacinação das crianças que, inclusive, podem tomar a vacina contra o coronavírus a partir dos seis meses”.

Todas as unidades de saúde vão estar abertas para atender as pessoas das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para se vacinar é preciso apresentar o cartão de vacina para registro da imunização.