Suspeito de feminicídio é preso em flagrante pela PM e confessa ter matado mulher com arma de fogo artesanal

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam em flagrante, na noite do último domingo (11), um homem suspeito pelo feminicídio de Genislene Bento Freire, de 25 anos, na zona rural do município de Santo Antônio de Leverger-MT.

Os militares foram informados, via 190, sobre uma briga de casal que resultou em morte, em uma fazenda que fica na região do Caité. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o suspeito, que é funcionário da fazenda onde ocorreu o feminicídio, ameaçou os demais colaboradores do local e tentou contra a própria vida.

Assim que os policiais chegaram na fazenda, o suspeito confessou o feminicídio de Genislene, alegou motivos passionais e que estaria embriagado. Ele utilizou uma arma de fogo tipo garrucha .22, de fabricação artesanal.

O suspeito e a arma foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.