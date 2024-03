Cidade pronta pra crescer: Primavera do Leste terá primeira subestação digital do Grupo Energisa

A Energisa está com um plano de obras para todo o estado de Mato Grosso. Primavera do Leste será uma das cidades que será atendida com uma nova subestação. Será a primeira subestação digital do Grupo, com a melhor tecnologia disponível no mercado. Após energizada, a obra possibilitará que 10 mil novos clientes sejam atendidos pela subestação. Além desse investimento, mais de R$ 11,7 milhões serão aportados em obras de expansão e melhoria do desempenho das redes na região de Rondonópolis.

No total, será investido R$ 1,2 bilhão no estado. Sendo a maior parte destinado para expansão de redes. “O cliente está sempre no centro das nossas decisões e a definição dos investimentos da Energisa Mato Grosso segue essa linha. Estamos empenhados em aprimorar cada vez mais o nosso sistema e estamos investindo para atender a demanda sempre crescente de um estado que é um dos responsáveis por impulsionar o PIB do Brasil. Trabalharemos e investiremos ainda mais para aprimorar o nosso desempenho, entregando um serviço confiável e eficiente para os nossos clientes”, diz o diretor-presidente da Energisa, Gabriel Alves.

Atualmente, a Energisa Mato Grosso atende a aproximadamente 1,65 milhões de clientes, divididos em 141 municípios e emprega mais de 2.700 colaboradores próprias, com a expectativa de ampliação desse quadro e o de terceiros. A estimativa é de que, até o fim do ano, mais de 600 novos colaboradores sejam formados e estejam aptos para trabalharem nas equipes de campo, com foco na manutenção das redes elétricas. Prevenindo grandes impactos no sistema, como o caso da vegetação na rede.

Ao todo, o Grupo Energisa, uma das maiores empresa privadas de capital 100% nacional do setor elétrico brasileiro, prevê investimentos de R$ 6 bilhões para este ano, em linha com o montante realizado em 2023, que foi o maior da história da companhia. O segmento de Distribuição de energia elétrica, principal negócio do Grupo, será contemplado com a maior parte dos aportes, cerca de R$ 4,9 bilhões, o que representa 80% do CAPEX total previsto para o período. A (re)energisa, braço de geração, comercialização e serviços de valor agregado da empresa que atua em território nacional, tem investimentos previstos de R$ 430 milhões.

Ações de redução de perdas

As ações de redução de perdas continuam sendo uma das prioridades no estado. Este ano, a empresa aplicará R$ 94 milhões nessa frente. O famoso ‘gato’, além de crime, gera prejuízos a toda a sociedade. Os furtos oneram a população, prejudicam o fornecimento e a receita da empresa, comprometendo os investimentos na melhoria dos serviços.

Responsabilidade social

A Energisa patrocina e apoia diversas iniciativas socioculturais e ambientais nos territórios onde está presente, com o objetivo de valorizar e fomentar a cultura e a identidade regional.

Em Mato Grosso serão investidos mais de R$ 600 mil em projetos, além dos outros R$ 1,2 bilhão anunciados. Podemos citar, por exemplo, o Projeto Flor Ribeirinha, Instituto Ciranda e Projeto Verde Novo.