Corpo em estado de decomposição é encontrado em Primavera do Leste

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quarta-feira (20), próximo ao bairro Castelândia, em Primavera do Leste-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Primavera, a Polícia Civil foi acionada após o corpo de um homem ser localizado em uma área do município.

A vítima ainda não foi identificada e as equipes irão trabalhar com base nas informações de pessoas desaparecidas na região. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada do corpo do local.

A Polícia Civil irá investigar o caso.