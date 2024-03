MDB realiza ato de filiação em Rondonópolis, nesta quinta-feira (7)

O Diretório Municipal do MDB de Rondonópolis, presidido pelo deputado estadual Thiago Silva, realiza importante ato de filiação e recebe grandes lideranças locais e políticas para debater a atuação do partido no município. O evento vai ocorrer na sede da Uramb, as 19h, nesta quinta-feira (7), com a presença de militantes, simpatizantes e filiados.

“Estaremos recebendo lideranças e filiados nesta grande reunião, fortalecendo o partido com novas filiações de pré-candidatos a vereador. O MDB tem história e é um grande partido em Rondonópolis e em todo o país. Continuamos firmes e determinados para continuar a nossa luta pelo bem-estar social do nosso povo”, comentou o parlamentar.

Thiago Silva adianta que estão confirmadas a presença dos deputados estaduais Janaína Riva, Dr. João, Silvano Amaral, o deputado federal Juarez Costa e o presidente da Associação dos Municípios Mato-grossenses (AMM) e prefeito, Léo Bortolim. “Esse grande ato de filiação reforça o compromisso do partido com Rondonópolis e em buscar garantir a qualidade de vida para a nossa gente e na promoção de projetos para o desenvolvimento social e econômico, onde o cidadão é a prioridade”, diz.

O deputado destaca que o convite está aberto a trabalhadores, empresários, lideranças comunitárias e religiosas, servidores públicos e toda a população rondonopolitana em geral.