Médica do Corpo de Bombeiros é sequestrada e obrigada a cuidar de criminoso baleado

Uma médica do Corpo de Bombeiros foi sequestrada e obrigada a cuidar de um criminoso baleado na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (05). De acordo com informações da Polícia Militar, a capitão, de 60 anos, entrou na região por engano ao seguir as indicações de um aplicativo de GPS.

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegou a ser acionada para atuar na comunidade, mas, logo depois, recebeu a informação de que a vítima já havia conseguido deixar o local.

Uma ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes). Em depoimento, a militar relatou que, ao entrar por engano na localidade, foi abordada pelos criminosos. Ao se identificar como médica, foi pedido que ela atendesse um homem ferido. Em seguida, ela acabou liberada.

Segundo a Polícia Civil, a médica foi encaminhada para exame de corpo de delito. As investigações estão em andamento para identificar os criminosos envolvidos.

Já o Corpo de Bombeiros disse estar em contato com as autoridades competentes para apuração dos fatos. A corporação informou que está dando todo apoio à militar.