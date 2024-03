Uma jovem de 22 anos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu após se envolver em um acidente no cruzamento da Presidente Costa e Silva com a avenida João XXIII por volta das 11h desta segunda-feira (18). O cruzamento é um local de acidentes com frequência.

Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela Costa e Silva, que é preferencial, quando foi atingida pelo condutor do veículo Gol, que cruzou a via. Ele ficou no local.

A jovem foi encaminhada a UPA com escoriações pelo corpo.