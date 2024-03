Motociclista fica ferida em batida com carro na Vila São Pedro

Uma motociclista de 33 anos ficou ferida em um acidente registrado por volta das 10h desta quarta-feira (20), na Vila São Pedro, em Rondonópolis-MT. Ela teve uma suspeita de fratura de mandíbula e várias escoriações pelo corpo.

Segundo informações, a condutora da motocicleta seguia no sentido bairro/Centro pela rua Benedito Ferron e o veículo atravessava a rua Papa Pio XI quando houve a colisão. A mulher foi socorrida pelo Samu e o motorista do carro permaneceu no local.

Polícias Militar e Civil estiveram no local.