Motorista tenta fazer ultrapassagem e acaba batendo em carreta na MT-358

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um carro Uno e um caminhão, na MT-358, entre Tangará da Serra e o Distrito de Progresso, na noite desta quarta-feira (20).

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, o condutor do carro seguia junto com um passageiro pela rodovia, sentido a Tangará da Serra, quando tentou ultrapassar uma carreta.

O motorista percebeu que não ia dar tempo de ultrapassar e ao tentar retornar para a pista acabou colidindo na carreta que seguia no sentido contrário. Com a força do impacto, o carro e a carreta saíram da pista.

Os dois ocupantes do Uno ficaram feridos. O passageiro ficou preso às ferragens e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista foi socorrido pelo SAMU. As duas vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista da carreta não teve ferimentos.

Equipes da concessionária Via Brasil e Polícia Militar também compareceram na ocorrência.