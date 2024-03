Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (07) na MT-270, entre o KM 317 e o KM 318, em Rondonópolis-MT. Uma mulher de 44 anos morreu após ser atingida por um carro. Ela seguia pela rodovia em uma Bis vermelha. O condutor do carro fugiu do local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec também estiveram no local.

A causa do acidente será investigada.