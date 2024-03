Neto que furtava e ameaçava avó para sustentar vício em drogas é preso pela Polícia Civil

Um homem suspeito de furtar e ameaçar a própria avó teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (18), em ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

O suspeito, de 27 anos, é usuário de entorpecentes e furtava e ameaçava a vítima para conseguir dinheiro para sustentar o vício. A ação faz parte da Operação Átria, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para combate à violência contra a mulher.

A vítima, de 76 anos, moradora da cidade de Nossa Senhora do Livramento procurou a Delegacia da Mulher de Várzea Grande no início do mês de março, relatando que era constantemente perseguida pelo neto e que chegou a ter uma medida protetiva contra o suspeito, que perdeu a vigência no final de fevereiro.

Segundo informações, no ano de 2023, o suspeito entrou na residência e subtraiu diversos objetos, como liquidificador, botijão de gás, roupas, caixa de som, entre outros itens. Em agosto do mesmo ano, o suspeito se trancou na casa da avó, não deixando que a vítima entrasse, dizendo que ele que mandava na casa.

Em fevereiro de 2024, ainda enquanto a medida protetiva estava vigente, o suspeito entrou em contato com a vítima pedindo o cartão de aposentadoria dela. Diante da negativa da avó, o suspeito passou a fazer várias ameaças a ela, chegando a falar que colocaria fogo na casa dela, já que ele não podia ser o dono.

Diante das evidências, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido pela equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande. O suspeito foi localizado na cidade de Nossa Senhora do Livramento, onde teve a ordem judicial cumprida.