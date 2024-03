Operação apreende R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico

A Operação Follow the Money, deflagrada nesta semana pela Polícia Civil para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas de uma facção criminosa, em Sinop-MT, resultou no fechamento de uma farmácia que era usada para dissimular as transações ilícitas.

A farmácia, localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá-MT, teve as atividades suspensas em representação judicial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, responsável pela investigação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. As buscas no local foram acompanhadas por fiscais da Vigilância Sanitária.

A Operação Follow the Money foi deflagrada na quinta-feira (21) para o cumprimento de 136 ordens judiciais, entre 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades da farmácia em Cuiabá.

Os mandados foram cumpridos em 11 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Derf Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional da Polícia Civil no município.

O delegado Victor Hugo Caetano explicou que as investigações se desenvolveram a partir da apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.

A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas em Sinop, com a existência de empresas fantasmas e também de empresas reais, que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações ilegais

Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores da facção criminosa e foi preso na operação. Os valores movimentados eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.