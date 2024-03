PL realiza ato de filiação em Rondonópolis e reúne apoiadores

O Partido Liberal (PL) realizou na última sexta-feira (22) um ato de filiação em Rondonópolis e reuniu apoiadores para a adesão de novos nomes para a eleição municipal deste ano. Dentre os principais estão a vereadora Kalynka Meirelles e os vereadores Dr. José Felipe e Paulo Schuh.

O senador Wellington Fagundes esteve no ato e disse que o partido busca eleger representantes em todos os municípios de Mato Grosso. “É o maior partido do Brasil e a nossa missão aqui no Mato Grosso é buscar em todos os municípios também ser um grande partido. Em Rondonópolis nós temos a figura extremamente importante do deputado Claúdio Ferreira e já foi comprovado nas urnas o seu poder e a sua força popular. A eleição municipal também é o momento mais forte para a gente enraizar o partido com os nossos vereadores, aí, claro, a proporcional permite com que a gente tenha vários partidos”, disse o senador.

Líder do PL em Rondonópolis, o deputado estadual Claúdio Ferreira reafirmou a pré-candidatura para a prefeitura. “Estamos ainda em um período de pré-campanha e é o período em que nós conversamos com os setores da sociedade, com os partidos, com as lideranças partidárias e apresentamos o que nós queremos para Rondonópolis. Eu acho que a cidade está pedindo um novo modelo político, nós viemos de um longo período de governos que estão se revezando, nós não temos tanta alternância, e nós agora queremos, juntamente com todo o PL e os partidos aliados, apresentar essas nossas propostas para Rondonópolis”, disse o pré-candidato.

Além do senador Wellington Fagundes, o evento contou com a presença do deputado federal José Medeiros, do presidente do PL estadual Ananias Filho, do vice-presidente do PL municipal Rodrigo Lugli, da presidente do PL Mulher Rondonópolis Claudia Lugli e representantes de partidos aliados.