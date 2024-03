Réu é condenado a 38 anos de prisão em regime fechado por assassinato de pedreiro

Após julgamento no Tribunal do Júri de Rondonópolis, Cleyton Silva de Oliveira, foi condenado a 38 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do pedreiro Ítalo Vinicius Alves dos Santos, 34 anos, em Rondonópolis (MT).

O crime aconteceu na noite do dia 17 de novembro de 2022 no bairro Jardim Liberdade. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

O JULGAMENTO

O júri considerou o réu culpado por homicídio qualificado. Reconheceram a qualificadora de motivo torpe que dificultou a defesa da vítima.

Também somaram-se as penas, os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e, por fim, reconheceram a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

No documento do julgamento consta que o réu já havia sido condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de furto praticado no dia 30/12/2018.

Cleyton também já foi condenado por tráfico de drogas à pena de cinco anos por crime praticado no dia 19/03/2021.

Ainda conforme consta no documento do processo, o réu fazia parte de uma organização criminosa armada, o que contribuiu também para o aumento da pena.

No documento ainda consta que o delito deixou consequências.

“São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. Neste sentido, temos que, segundo levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes de uma organização criminosa. Já no ano de 2023, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes da facção, razão pelo qual exaspero a pena em 01 (um) ano.”

A vítima é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

O CRIME

Ítalo Vinicius Alves dos Santos, 34 anos, morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo, na noite de quinta-feira (17/11/2022), no bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis (MT).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local deparou com a vítima atingida pelos disparos.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte do rapaz.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil.

No documento de Requisição de Perícia consta que Ítalo era pedreiro.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência.