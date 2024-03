Rondonópolis | Bombeiros resgatam cão abandonado amarrado em árvore em matagal

Um cachorro que estava amarrado em uma árvore e abandonado em uma região de mata, às margens do córrego Lageadinho, no bairro Jardim Ipiranga, em Rondonópolis-MT foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, no domingo (17).

Moradores que passeavam na região ouviram o latido do cachorro e acionaram a equipe dos Bombeiros.

Conforme informações dos Bombeiros, o animal estava amarrado com a alça de uma bolsa em uma árvore, sendo enforcado. Ele estava preso do outro lado do córrego e a correnteza da água estava muito forte impossibilitando os moradores de chegarem até o local para fazer o resgate.

“Constatamos que o animal estava amarrado em uma árvore, bem curto, enforcado com uma correia de bolsa. O animal estava preso do outro lado do córrego e a correnteza da água estava muito forte. Ele foi amarrado propositalmente. Ele estava amarrado, enforcado, bem amarrado para não escapar” explica o soldado Feijó do Corpo de Bombeiros.

Uma força tarefa foi montada para chegar até o animal e fazer o resgate. Os militares soltaram o cachorro, fizeram uma amarração e atravessaram o animal no córrego.

“Foi feita a soltura dele e trouxemos ele de volta para a outra margem do rio com segurança” conta o militar Feijó que realizou o resgate.

O cão foi encaminhado para adoção.

A pessoa que amarrou o animal ainda não foi localizada.