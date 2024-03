Shakira desmente descoberta de traição de Piqué através de pote de geleia

Shakira abordou novamente sua separação de Gerard Piqué em uma recente entrevista ao jornal The Times. Durante a conversa, a cantora colombiana mencionou a infidelidade de Piqué com Clara Chía e desmentiu os boatos sobre como descobriu o caso.

Na época, surgiram rumores de que ela teria percebido a traição do ex-marido através da diminuição de sua geleia favorita na geladeira, apesar de saber que ele não a consumia.

Entretanto, com bom humor, Shakira negou o boato: “Isso não é verdade”, disse. Ainda assim, a artista preferiu não dar mais detalhes sobre como fez a descoberta da infidelidade do jogador. Ainda ao decorrer da entrevista, a cantora se referiu ao ex como o vilão de Harry Potter: “Voldemort, aquele que não deveria ser nomeado?”, brincou.

Às vésperas do lançamento de seu novo álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, marcado para o próximo dia 22, Shakira também discutiu o single “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53”, uma música que aborda o fim de seu casamento. “Espero que seja a última música que escreverei sobre isso e para ele”, finalizou.