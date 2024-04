Adolescente é apreendido em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio

Um adolescente de 17 anos foi detido por tentativa de homicídio na noite de sábado (27), em Nobres-MT. A Polícia Militar encontrou o adolescente após ele ser contido por moradores locais. O suspeito tinha um revólver calibre .38.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi notificada às 20h45 sobre um jovem de 19 anos ferido por tiros no bairro. Ao chegar ao local, a vítima foi encontrada com ferimentos no braço e relatou ter sido atacado ao tentar fugir do agressor.

Os policiais localizaram o adolescente de 17 anos nas proximidades sendo agredido por populares. A equipe policial apreendeu o jovem e a arma, que foi entregue por uma testemunha e continha quatro munições intactas.

O adolescente foi levado à delegacia de Nobres para procedimentos legais. A vítima recebeu cuidados médicos no hospital da cidade.