Homem é preso suspeito de estuprar irmãs gêmeas de 5 anos em Rondonópolis

Um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), pelo crime de estupro de vulnerável de irmãs gêmeas de 5 anos, nesta terça-feira (16), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, as meninas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Infantil onde a médica detalhou os hematomas visíveis nas partes íntimas das crianças.

A equipe do Conselho Tutelar foi informada sobre os fatos e a PM acionada.

As meninas disseram na presença das conselheiras e da mãe delas quem era o autor do crime.

Diante dos fatos, os policiais prenderam o suspeito.

A mãe das meninas, de 36 anos, também foi conduzida para a Delegacia para relatar sobre o caso.

A mulher disse que estava mantendo uma convivência com o suspeito e que por várias vezes ele dormiu na casa delas. Ela ainda relatou que já chegou a dormir deixando as crianças aos cuidados do suspeito.

Todas as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência.