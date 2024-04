Motociclista fica ferido ao tentar passar em ‘corredor’ de veículos

Um jovem de 26 anos ficou ferido após um acidente envolvendo três veículos, na noite deste sábado (20), no cruzamento da avenida Bandeirantes com a Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o acidente envolveu uma motocicleta, uma carreta e um carro Fiorino.

Os três veículos seguiam no mesmo sentido e quando o condutor da moto tentou passar no corredor formado pelo carro e a carreta acabou batendo na traseira da Fiorino. Ele perdeu o controle da direção e também bateu na lateral da carreta.

Com a força do impacto, o jovem ficou ferido.

A equipe do SAMU foi acionada e o motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional com uma possível fratura na costela e várias escoriações pelo corpo.

Apenas o motorista da carreta permaneceu no local.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil compareceram na ocorrência.