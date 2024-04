Motociclista morre após bater em carreta na MT-130

Um jovem de 29 anos morreu após um acidente envolvendo uma moto Biz e uma carreta, na manhã desta quinta-feira (18), na MT-130, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Cidade Record, o motorista da carreta disse que seguia pela rodovia quando o motociclista invadiu a pista contrária e bateu na lateral da carreta.

Com a força do impacto a carreta tombou e o jovem morreu ainda no local.

O motorista disse que havia carregado o veículo com farelo de soja em Primavera do Leste e seguia para descarregar no terminal em Rondonópolis.

Equipes do SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Morro da Mesa compareceram na ocorrência.