Por vingança, homem ataca família com barra de ferro e acaba detido por populares

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser detido e agredido por populares, na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Jardim Europa, em Rondonópolis-MT. O indivíduo havia tentado agredir uma família.

Quando a guarnição chegou no local deparou com o suspeito detido por uma das vítimas e populares.

Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito havia chegado em um veículo Fiat Mobi de cor branca, com os vidros laterais e traseiros revestidos com sacos de lixo preto e que ao avistar as vítimas saindo da residência, desceu com o rosto coberto por um capuz preto, com luvas nas mãos e de posse de uma barra de ferro.

O indivíduo correu em direção das vítimas e começou a desferir golpes utilizando a barra de ferro atingindo as vítimas em diversos locais do corpo, provocando algumas lesões.

Uma das vítimas conseguiu segurar o suspeito e tomar a barra de ferro e com a ajuda de populares conseguiu imobilizá-lo até a chegada da guarnição.

O suspeito disse para a PM que queria vingança por ter sofrido agressões das vítimas no ano passado, em outra ocasião.

Diante dos fatos, a guarnição realizou o encaminhamento do suspeito até a 1ª Delegacia de Polícia onde foi entregue com lesões pelo corpo, provenientes da detenção feita pela vítima e populares.

Dentro do carro, a PM encontrou um documento em nome de uma locadora de veículos e sinais de que o suspeito estava fazendo o monitoramento das vítimas, já há algum tempo, pois possuía algumas garrafas de água, recipiente com urina, papel higiênico e fita crepe no veículo.