Professora vítima de acidente em rotatória no Colina Verde morre em hospital

Uma mulher identificada como Mariana da Silva Amaral, 49 anos, morreu no Hospital Regional, por volta das 23h24, deste sábado (20), em Rondonópolis-MT. No documento da Requisição de Perícia consta que a mulher era professora.

Conforme informações registradas no histórico da Requisição de Perícia, Mariana estava internada após ser vítima de um acidente que aconteceu no período da manhã de quinta-feira (18), no bairro Colina Verde.

O ACIDENTE

Um casal ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro, no cruzamento da avenida dos Estudantes com a avenida Jacarandás, na manhã de quinta-feira (18), em uma rotatória, no bairro Colina Verde, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o casal seguia em uma moto pela avenida Jacarandás quando ao chegar na rotatória foi surpreendido pelo condutor do carro que seguia pela avenida dos Estudantes, invadiu a preferencial e bateu na moto.

Com a força do impacto, o casal foi arremessado do veículo e ficou ferido. O condutor da moto chegou a desmaiar no local. A mulher que estava como passageira teve várias fraturas pelo corpo sendo no quadril, perna, entre outros ferimentos.

Duas viaturas do SAMU compareceram na ocorrência e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram no local.