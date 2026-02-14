Corpo carbonizado encontrado no bairro Residencial Parque das Laranjeiras é identificado

O corpo carbonizado encontrado no dia 31 de outubro de 2025 em uma área de mata no bairro Residencial Parque das Laranjeiras em Rondonópolis foi identificado como sendo de Luzimar Jhones de Jesus.

O Portal AgoraMT entrou em contato com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) na manhã desde sábado (14) que confirmou a informação e a identidade da vítima.

Ainda segundo informações da Politec, o corpo foi liberado para família em dezembro de 2025.

Relembre o caso

A descoberta do cadáver que apresentava sinais de brutalidade e indícios do chamado ‘procedimento micro-ondas’, gerou repercussão na cidade.

A localização do corpo ocorreu quando um morador da região, durante um passeio com seu cão percebeu um forte odor vindo do matagal. Ao se aproximar, ele localizou o cadáver e imediatamente acionou a Polícia Militar . A corporação realizou o isolamento da área até a chegada das equipes da Politec e da Polícia Civil para os procedimentos de perícia e investigação.

Durante os trabalhos periciais no local, foram encontrados arames e pneus, elementos que podem indicar o uso do ‘procedimento micro-ondas’, uma prática criminosa associada a facções.

Além disso, um pano com manchas de sangue foi localizado a cerca de 10 a 15 metros do corpo, sendo recolhido para análise técnica. Na ocasião o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames e coletas foram realizados, permitindo a identificação da vítima .