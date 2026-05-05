IA na educação: avanço tecnológico exige regras e uso responsável

O Conselho Nacional de Educação trabalha na criação de um marco regulatório para o uso da inteligência artificial em escolas e universidades, diante do avanço acelerado da tecnologia.

Segundo o diretor da FACSP, Wilson Rodrigues, a IA tem potencial para ampliar o acesso ao conhecimento, estimular a criatividade e fortalecer o repertório intelectual de alunos e professores. Ao mesmo tempo, ele alerta que o uso sem critérios pode trazer riscos, como a falta de senso crítico e dependência excessiva da tecnologia.

Por isso, as novas diretrizes devem focar em questões éticas e na responsabilidade de quem utiliza a ferramenta, exigindo curadoria sobre as informações geradas a partir de grandes volumes de dados e evitando que a tecnologia substitua o desenvolvimento do pensamento próprio.