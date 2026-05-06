Cão farejador da PRF de Rondonópolis localiza mais de 11 kg de skunk em ônibus interestadual

Uma nova apreensão de drogas foi registrada na manhã desta quarta-feira (6) pela Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis (MT). Durante fiscalização no posto da PRF, um ônibus que fazia rota entre Mato Grosso do Sul e o norte de Mato Grosso foi abordado, resultando na apreensão de mais de 11 quilos de skunk, conhecido como “supermaconha”.

De acordo com o policial rodoviário federal Aldynei, a apreensão só foi possível graças à atuação do cão farejador Zion, que sinalizou uma mala suspeita no interior do veículo.

“Mais uma apreensão realizada por essa equipe incansável. O cão Zion identificou que uma das malas poderia conter ilícitos. Ao verificarmos, encontramos essa grande quantidade de entorpecente, que é o skunk, uma droga com efeito mais potente e ainda mais prejudicial”, destacou o agente.

A droga estava dividida em 12 tabletes, totalizando pouco mais de 11 quilos. Mesmo embalada a vácuo, que é um método normalmente utilizado para tentar despistar a fiscalização, mas o material foi facilmente identificado pelo cão.

“Eles podem tentar vários artifícios, como embalar a vácuo ou misturar com outras substâncias, mas os cães são altamente treinados. A capacidade olfativa deles é muito superior à nossa, então conseguem localizar a droga com eficiência”, explicou o PRF Etivaldo.

Segundo a PRF, o ônibus saiu de Dourados (MS) com destino a Ipiranga do Norte (MT), e há suspeita de que o entorpecente tenha origem no Paraguai. Uma mulher, apontada como responsável pela bagagem, foi presa e encaminhada às autoridades competentes.

A ocorrência reforça o trabalho contínuo da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado.