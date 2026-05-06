Agora MTDestaquesCão farejador da PRF de Rondonópolis localiza mais de 11 kg de...
DestaquesNotíciasPolíciaRondonópolis
ENTORPECENTE DO PARAGUAI

Cão farejador da PRF de Rondonópolis localiza mais de 11 kg de skunk em ônibus interestadual

Carol Soares
Por Carol Soares
FONTE
VIA
Imagem: SFJKNVF Cão farejador da PRF de Rondonópolis localiza mais de 11 kg de skunk em ônibus interestadual
Cão farejador da PRF localiza mais de 11 kg de skunk em ônibus em Rondonópolis – Foto: Jandir Martins/TV Cidade/AGORAMT

Uma nova apreensão de drogas foi registrada na manhã desta quarta-feira (6) pela Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis (MT). Durante fiscalização no posto da PRF, um ônibus que fazia rota entre Mato Grosso do Sul e o norte de Mato Grosso foi abordado, resultando na apreensão de mais de 11 quilos de skunk, conhecido como “supermaconha”.

De acordo com o policial rodoviário federal Aldynei, a apreensão só foi possível graças à atuação do cão farejador Zion, que sinalizou uma mala suspeita no interior do veículo.

“Mais uma apreensão realizada por essa equipe incansável. O cão Zion identificou que uma das malas poderia conter ilícitos. Ao verificarmos, encontramos essa grande quantidade de entorpecente, que é o skunk, uma droga com efeito mais potente e ainda mais prejudicial”, destacou o agente.

A droga estava dividida em 12 tabletes, totalizando pouco mais de 11 quilos. Mesmo embalada a vácuo, que é um método normalmente utilizado para tentar despistar a fiscalização, mas o material foi facilmente identificado pelo cão.

“Eles podem tentar vários artifícios, como embalar a vácuo ou misturar com outras substâncias, mas os cães são altamente treinados. A capacidade olfativa deles é muito superior à nossa, então conseguem localizar a droga com eficiência”, explicou o PRF Etivaldo.

Segundo a PRF, o ônibus saiu de Dourados (MS) com destino a Ipiranga do Norte (MT), e há suspeita de que o entorpecente tenha origem no Paraguai. Uma mulher, apontada como responsável pela bagagem, foi presa e encaminhada às autoridades competentes.

A ocorrência reforça o trabalho contínuo da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas