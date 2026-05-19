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EM NOTA OFICIAL

Prefeitura de Rondonópolis se manifesta após TCE suspender temporariamente leilão de áreas públicas

Administração afirma que decisão é provisória e anuncia auditoria completa no processo

Carol Soares
Por Carol Soares
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Imagem: paikndv Prefeitura de Rondonópolis se manifesta após TCE suspender temporariamente leilão de áreas públicas
Imagem do mapa que mostra uma parte da área mais bem avaliada do leilão – Foto: Google Maps

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (19) após a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) que determinou a suspensão temporária do processo de leilão de áreas municipais.

Na nota, a Administração Municipal afirmou que respeita e acolhe a atuação dos órgãos de controle, destacando que a medida possui caráter provisório e processual, sem julgamento definitivo sobre a legalidade do procedimento.

Segundo a prefeitura, o processo de alienação dos imóveis foi estruturado com respaldo legal e tinha como objetivo transformar áreas atualmente sem utilização em investimentos para obras e melhorias voltadas à população.

Mesmo assim, diante da repercussão e da dimensão do processo, o município informou que determinou a realização de uma auditoria e revisão completa de todas as etapas do leilão, buscando garantir ainda mais segurança, transparência e confiança nos atos públicos.

A administração também afirmou que os resultados dessa revisão serão apresentados de forma transparente à sociedade.

Por fim, a Prefeitura de Rondonópolis reforçou que seguirá conduzindo seus processos com “integridade, responsabilidade, seriedade e compromisso com o interesse público”.

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