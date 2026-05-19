Semana começa com céu nublado, clima fresco e possibilidade de chuva em Rondonópolis

A terça-feira (19) começou com clima mais ameno e céu encoberto em Rondonópolis (MT). De acordo com a previsão meteorológica, o dia deve ser marcado por muitas nuvens, sensação de tempo abafado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C, mantendo o clima mais fresco em comparação aos últimos dias de calor intenso registrados na região sul de Mato Grosso.

A umidade relativa do ar segue elevada, favorecendo a formação de nuvens carregadas e aumentando as chances de instabilidade. Os ventos continuam fracos, contribuindo para a sensação de tempo fechado durante boa parte do dia.

Para quarta-feira (20), a previsão indica mínima de 19°C e máxima próxima dos 30°C, ainda com céu predominantemente nublado. Já na quinta-feira (21), os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C, mantendo o cenário de muitas nuvens sobre a cidade.

Segundo os institutos meteorológicos, a condição climática é provocada pela presença de uma massa de ar úmida sobre a região, o que favorece manhãs mais frias e tardes menos quentes.

A orientação é para que os moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo e saiam de casa preparados para possíveis pancadas de chuva ao longo da semana.